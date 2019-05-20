Снижение доходов россиян на 2,3% не позволит побороть бедность

Оперативный доклад Счетной палаты РФ об исполнении государственного бюджета отмечает снижение денежных доходов граждан.

Опубликованный на сайте Счетной палаты доклад «Сложный первый квартал 2019 года: инфляция растет, реальные располагаемые доходы населения падают» констатирует, в частности, что за первые три месяца 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Президентский указ «О национальных целях к 2024 году» ставит задачу сократить уровень бедности в РФ вдвое, напоминают в СП, но рост доходов населения во II–IV кварталах 2019 года также «представляется маловероятным».

В сентябре 2018 года, выступая в Госдуме, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил: «Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения». Эти слова вызвали большой общественный резонанс.

В нынешнем докладе СП подчеркивается, что запланированное доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2,4% «представляется маловероятным», так как «в 2018 году при условии применения значительных мер поддержки снижение уровня бедности составило только 0,3[%]».