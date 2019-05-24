Где деньги взять и как не отдать их мошенникам: обзор новостей

Микрофинансовые организации вновь в центре внимания. Да еще и в неожиданном ракурсе: Центробанк РФ выступил против их запрета.

Правда, и логика аргументов Центробанка также убедительна: не будь таких легальных организаций, люди пошли бы к нелегальным кредиторам, в теневую экономику. Но все же информационный повод, стало быть, пропустили. Ведь закон о регулировании деятельности МФО в полной мере вступит в силу только с июля (неоднократно и мы писали об этом). Тогда-то сумма процентов будет ограничена 1% в день, что тоже немало, но сравнимо с показателями в других странах. Да и предельная сумма оправдает название займа — не более 50 тысяч рублей, а общая сумма набегающих процентов не сможет превысить двойной суммы долга.

К слову, как же в других странах? Зародилось эта идея в одном из центров мировой бедности в те времена — Бангладеш, и ее изобретатель получил Нобелевскую премию за свой проект, помогавший крестьянам вырваться из бедности.

Сейчас в Британии, например, максимальный процент по микрокредиту — 0,8% в день. В США итоговый размер годового микрокредита не может превышать 600%.

Продолжаем о деньгах. Отправка СМС на номер сотовой связи с целью убедиться, что перед вами тот самый собственник счета, то есть смс-аутенфикация, может стать своего рода троянским конем в банковской сфере. Сотрудники некоторых банков стали перезванивать клиентами с целью запросить код из СМС, и ситуация набирает обороты. А это уже — угроза на следующем витке безопасности сбережениям клиентов: мошенники ловко, с «кривоватых» номеров, перехватывают инициативу. Странно, впрочем, что это приобретает хоть какой-то размах: все же операции с карточкой по возможности лучше проводить в офисе банка.

У Госдумы наконец дошли руки до социально незащищенных граждан. Правда, только в первом чтении, но сам факт: одобрены административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам. Да-да, эта ситуация до сих пор была неурегулирована.

Во-первых и в главных, нельзя отказать в обслуживании по той причине, что у клиента ограничены возможности или человек в преклонном возрасте. С этого начинается дискриминация; необходимо доказать ее сознательность. Наказание по статье предусмотрено только для должностных лиц или юридических: первым будет грозить от 15 тысяч до 30 тысяч рублей штрафа, вторым — от 50 тысяч до 100 тысяч.