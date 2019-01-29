Микрокредитам ограничат процентную ставку и предельную сумму долга

В России вступил в силу документ, который должен серьезно повлиять на рынок микрофинансовых услуг. Формально закон об ограничении предельной суммы долга и максимальной ставки по кредитам внес изменения в законы «О потребительском кредите» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Но из содержания понятно, что речь идет о самом хищном из всех видов кредитов от микрофинансовых организаций — когда немного, но безумно дорого.

Теперь про последнее с оговорками, но можно забыть: процентная ставка не может превышать 1 (одного) процента в день. Сам закон прошел странный путь: от первого до второго чтения в Госдуме прошло чуть менее года, а вот на последующие стадии — два чтения, Совет Федерации и визу гаранта — ушло еще два месяца. И еще месяц — на вступление в силу. Итого 15 месяцев с момента поступления в госдуму законопроекта... А сколько времени прошло до возникновения законодательной инициативы? И это в стране, где пятый год падают реальные доходы населения, а объемы кредитов у населения растут от 20 процентов каждый год...

Что интересно, еще до принятия документа, в прошлом году, по теме высказался Верховный суд, задав тон будущим изменениям. Депутаты подхватили и даже слегка улучшили некоторые условия для граждан. Второе после ограничения ставки основное изменение, вносимое проектом — максимальная сумма долга по кредиту: до июля 2019 года она не может превышать сумму первоначального займа более чем в 2,5 раза, через полгода, до января 2020 года — в два раза, а закончится все снижением максимальной суммы до полуторного размера.

Что интересно, думает государство и о микрофинансовых организация. Уже в январе стало известно о том, что для них выпустил рекомендации регулятор отрасли — Центробанк: чтобы не допустить выдачи займов по чужим паспортам, необходимо запрашивать у клиентов сканированную копию паспорта. Это можно сделать у нотариуса или на работе. Самый действенный метод — фото или видео клиента на фоне паспорта. А вот обращение в бюро кредитных историй возможно только с согласия проверяемого. Рынок кредитов на короткое время ждет наконец эволюция, хочется думать...