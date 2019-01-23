Стрижка самозанятых и налоговые льготы "на пот": юридический обзор

Налог на свои доходы сможет уменьшить каждый занимающийся спортом с 2020 года. То есть ваши расходы могут уменьшаться на сумму налога в 13 процентов. И хоть на данный момент есть лишь уведомление Минфина о старте подготовки проекта, срок начала действия вычета — следующий календарный год — не заставляет сомневаться, что голосование в обеих палатах парламента — скорее именно что процедура, которую предписано пройти любому закону.

Условия получения вычета будут следующими. К затратам на спорт, наравне с платным обучением или лечением, добровольным страхованием и покупкой лекарств, можно будет отнести до 120 000 рублей, из которых и будет вычтен налоговый вычет, то есть 15 600 рублей. Именно такую помощь косвенно смогут получить активные граждане. Достаточно будет подтвердить расходы на абонемент — свой или ребенка. Поэтому заниматься нужно там, откуда вы сможете предоставить подтверждающие документы.

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Есть весомый повод вспомнить о самозанятых, идею которых государство продвигает последние полгода всеми ветвями власти. Сегодня стало известно, что в парламенте зарегистрирован новый законопроект.

Жалкие итоги без малого двух лет в том, что регистрируют патент только сотни и тысячи, когда государство, намереваясь ввести очень маленькие налоги (соответственно 4% для оказания услуг физическим лицам и 6% — юридическим), надеется на регистрацию миллионов из тех категорий граждан, которые работают только на себя.

Но это объяснимо. В июле 2017 г. были внесены изменения в статью 23 Гражданского Кодекса и закреплено право граждан на деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Вступили в силу 6 августа того же года. С тех пор не было принято ни одного акта о правовом статусе самозанятых — были одни дискуссии, и доходило до угроз отнимать у незарегистрировавших свою частную, без найма других, деятельность всю сумму дохода. Всё было — а вот конкретного механизма так и не было введено.

В этом нововведении больше привычной местной арифметики. Власти знают, что не платят вообще ничего до 15 миллионов и так самозанятых человек. Они уже не платят, хотя занимаются деятельностью... И опыт развитых стран с большим количеством среднего и мелкого бизнеса как основных двигателей экономики, в основном заключается в следующем: чтобы вывести предприимчивых людей из теневого сектора экономики, нужно предоставлять им так называемые налоговые каникулы. Ведь большинство не платит из-за малой рентабельности, и именно налоговые каникулы позволяют приспособить свое дело к новым реалиям, имея в запасе какое-то время.

Но государство уже на начальной стадии хочет небольшого гешефта — в виде от 4 до 6 процентов налога на деятельность, которая приносит не более 200 тысяч рублей дохода каждый месяц или не более 2,4 миллионов в год. Откликнется ли народ — вопрос.