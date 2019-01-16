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Экономика без десятого яйца. Так уж ли страшна "сжимфляция"?

Деньги

фото: Global Look Press
фото: Global Look Press

Что такое «сжимфляция» и на какие проблемы в экономике указывает мем о «девятке» яиц, выяснил Sobesednik.ru. 

Одним из главных ньюсмейкеров 2019 года неожиданным образом стала удмуртская птицефабрика «Вараксино», которая начала продавать яйца в упаковке по девять штук вместо привычных десяти. «Молоко 867 мл, майонез 220 мл, кола не 1000 мл а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных», – написал на сайте Pikabu.ru человек, который одним из первых обратил внимание на ноу-хау удмуртской птицефабрики. 

Новость о «девятке» яиц разлетелась по интернету и СМИ, породив массу шуток и даже волну негодования. Кого-то возмутило, что потребители якобы наживаются на покупателях, продавая им меньше товара за прежнюю сумму. Некоторые эксперты предложили наказывать компании за подобные эксперименты с упаковками. «Нам тут много говорят, что "не нужно кошмарить бизнес". Видимо, "кошмарить" можно только потребителей и продавать нам сомнительные товары с неопределенным весом», – возмутился глава Нацфонда защиты потребителей России Александр Калинин, отметив, правда, что такое поведение не выходит за рамки закона. 

Коммерческий директор «Вараксина» заявил, что такую упаковку яиц заказала петербургская торговая сеть «Народная 7Я» и что никакой маркетинговой уловки здесь и в помине нет: у фабрики есть упаковки и по четыре яйца, и по 18, и по 30. Однако яичный скандал это не остановило. 16 января СМИ снова вспомнили историю с яйцами, когда президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что с ростом цен на бензин невозможно бороться «маркетинговыми рецептами продуктовой розницы». «Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за поллитра», – сыронизировал он. 

В январе фотография куриного яйца на белом фоне набрала в Instagram свыше 25 миллионов лайков, став самым популярным снимком в истории соцсети. Автор поста, который предложил поставить такой своеобразный рекорд, представился курочкой по кличке Генриетта из Великобритании. Насколько известно, эта история никак не связана с ростом цен на потребительские товары в России. 

Явление, которое породило мем о «девятке» яиц, называют «сжимфляцией» (калька с английского «shrinkflation» – «сжатие» + «инфляция»). Так называют снижение количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропроционально малом снижении цены. Считается, что производители пытаются скрыть от покупателей рост цены на товар, уменьшая его объем. 

В интервью Sobesednik.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев сказал, что он уже не первый год наблюдает «сжимфляцию» в России: 

– Я замечал это по молоку и крупе еще до истории с девятью яйцами. Не килограммовые, а 900-граммовые упаковки крупы уже много лет присутствуют на рынке. Это украденный на Западе способ притупить бдительность покупателя. Из-за кислой экономической ситуации – доходы граждан фактически падают уже четыре с половиной года – этот способ стал использоваться чаще. 

– Это потому что компании такие жадные или потому что бизнес вынужден реагировать на сложную экономическую ситуацию?

– Несправедливо называть компании жадными. Они просто нацелены на получение прибыли. Если бы они не были на это нацелены, то они бы разорились и мы перестали бы пользоваться их услугами.

Желание компании продать естественно для рыночной экономики. В розничной торговле российская экономика более-менее рыночная. Это не наше изобретение, это изобретение рыночной экономики.

Не первый раз экономика какой-нибудь страны находится в тяжелом положении. Во многих странах потребление граждан падало из-за сокращения доходов. Много десятилетий назад был придуман такой способ, но это отнюдь не самый страшный способ обмана. Ведь на пакетике, в котором 900 граммов крупы, не написано, что он весит килограмм. Иначе это был бы уже прямой обман. А здесь такой невинный «обман».

Кстати:

В 2017 году британское управление национальной статистики подсчитало, что «сжимфляции» подверглись свыше 2,5 тысячи товаров. Их стали продавать в «экономичной» упаковке. Некоторые производители объяснили уменьшение упаковок тем, что качество их товаров улучшилось. «Уменьшение рулона на несколько листов позволило нам осуществить многомиллионные инвестиции в улучшение потребительских свойств товара, без чего это было бы невозможно», – заявили в пресс-службе компании Andrex, производящей туалетную бумагу. А вот, например, производитель шоколада Toblerone снизил вес батончика, чтобы лакомство было доступно большинству покупателей. 

– Этот невинный «обман» чем-то чреват?

– Он является следствием нехороших явлений, а не причиной. Я думаю, что при сокращении объема продаваемого товара цена непропорционально уменьшается. Хорошо бы, чтобы журналисты провели такое непростое расследование: прошли бы по многим-многим магазинам и посмотрели, девять яиц стоит 9/10 от [цены] десяти или больше. Я подозреваю, что чуть-чуть больше. 

– Некоторые эксперты предлагают наказывать производителей за такие фокусы. Имеет ли это смысл?

– Это обычный способ переложить с больной головы на здоровую. Не они же виноваты, что доходы населения падают. Может быть, мы накажем кого-нибудь, кто не заботится о росте нашей экономики? Может, это будет более эффективно?

– В начале января произошел скачок цен на ряд товаров и услуг. Чего ждать дальше? Может, после скачка начнется стабилизация цен? 

– Уменьшится скорость роста цен. Мы сейчас пережили шок из-за роста НДС. Через некоторое время этот эффект сгладится. Но цены будут расти, если не улучшится положение в экономике.

Если все будет развиваться так, как развивалось последние три-пять лет, то от роста НДС будет вторичный и третичный эффект. Из-за подорожания товаров и услуг уменьшится потребление, следовательно, некоторые производители вынуждены будут производить меньше, следовательно, они сократят некоторых своих сотрудников, отчего увеличится безработица. А это приведет к тому, что ситуация в экономике еще ухудшится: потребление и производство еще уменьшатся, будут сокращены еще рабочие... Будет вот такой затухающий, но довольно длинный хвост последствий. Я бы на месте больших начальников очень сильно встревожился. Мне кажется, что развитие событий становится опасным для них. 

Павел Медведев // фото: Global Look Press

– Что нужно предпринять, чтобы не допустить того, о чем вы сейчас рассказали?

– Невозможно предпринять что-нибудь такое сегодня, издать какое-нибудь такое постановление, чтобы завтра стало лучше. Нужно серьезно перестроить всю систему экономических отношений в стране. К сожалению, 1% населения владеет 56% богатств страны. Так страна жить не может. А переделать это очень болезненно. Люди, владеющие этими богатствами и имеющие свою армию, не захотят делиться. Поэтому изменения должен начать кто-то очень решительный.

Я уж не говорю о том, что уже тысячу раз только ленивый не говорил: суды должны судить по закону, а не по телефону; полиция должна вставать со стула, когда к ней приходит гражданин и говорит (простите, это я из своего опыта), что его ребенку угрожают, потому что он вовремя не заплатил очередной взнос по кредиту, которого он не брал. Это все должно быть. 

– Эти проблемы пострашнее, чем отсутствие десятого яйца.

– Конечно, это лишь далекое производное от вот этих страшных бед.

Еще одно мнение:

Председатель политического совета Партии Перемен Андрей Нечаев, который в 1992-1993 годах занимал пост министра экономики России, прокомментировал мем о «девятке» яиц и дал свой прогноз по ситуации в отечественной экономике: 

– С тех пор как мы с товарищами 1 января 1992 года либерализовали цены (кроме регулируемых тарифов), каждый волен назначать свою цену товара. Другое дело, если людей вводят в заблуждение – оставляя ту же упаковку, но уменьшая количество продуктов. Это, конечно, нехорошо, это вольная или невольная дезинформация потребителя. Но в принципе тут ничего противозаконного нет. Надо разбираться в каждом конкретном случае, где таким образом повышается рентабельность продаж, а где это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить хотя бы безубыточность.

Скачок цен с начала года был абсолютно логичен. Он связан с повышением НДС. Как это часто бывает в конце года, были большие денежные выплаты – премии, «13-е зарплаты» и прочее. Это привело к скачкообразному росту спроса. Дальше ускорение роста цен будет не таким резким, но инфляция будет выше, чем она была в прошлом году. Потому что к этому добавились еще повышение акцизов и увеличение ряда тарифов. Правительство в значительной степени само разгоняет инфляцию, повышая налоги и регулируемые цены и тарифы, – сказал Нечаев Sobesednik.ru.

Теги: Тарифы и цены

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