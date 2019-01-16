Экономика без десятого яйца. Так уж ли страшна "сжимфляция"?

Что такое «сжимфляция» и на какие проблемы в экономике указывает мем о «девятке» яиц, выяснил Sobesednik.ru.

Одним из главных ньюсмейкеров 2019 года неожиданным образом стала удмуртская птицефабрика «Вараксино», которая начала продавать яйца в упаковке по девять штук вместо привычных десяти. «Молоко 867 мл, майонез 220 мл, кола не 1000 мл а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных», – написал на сайте Pikabu.ru человек, который одним из первых обратил внимание на ноу-хау удмуртской птицефабрики.

Новость о «девятке» яиц разлетелась по интернету и СМИ, породив массу шуток и даже волну негодования. Кого-то возмутило, что потребители якобы наживаются на покупателях, продавая им меньше товара за прежнюю сумму. Некоторые эксперты предложили наказывать компании за подобные эксперименты с упаковками. «Нам тут много говорят, что "не нужно кошмарить бизнес". Видимо, "кошмарить" можно только потребителей и продавать нам сомнительные товары с неопределенным весом», – возмутился глава Нацфонда защиты потребителей России Александр Калинин, отметив, правда, что такое поведение не выходит за рамки закона.

Ору про девяток яиц pic.twitter.com/2M0WWALMlq — бытие ложноножки (@redviza) 13 января 2019 г.

Коммерческий директор «Вараксина» заявил, что такую упаковку яиц заказала петербургская торговая сеть «Народная 7Я» и что никакой маркетинговой уловки здесь и в помине нет: у фабрики есть упаковки и по четыре яйца, и по 18, и по 30. Однако яичный скандал это не остановило. 16 января СМИ снова вспомнили историю с яйцами, когда президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что с ростом цен на бензин невозможно бороться «маркетинговыми рецептами продуктовой розницы». «Да, можно поставить на стелах АЗС цену 20 рублей за АИ-92 хоть завтра. Правда, цена будет за поллитра», – сыронизировал он.

В январе фотография куриного яйца на белом фоне набрала в Instagram свыше 25 миллионов лайков, став самым популярным снимком в истории соцсети. Автор поста, который предложил поставить такой своеобразный рекорд, представился курочкой по кличке Генриетта из Великобритании. Насколько известно, эта история никак не связана с ростом цен на потребительские товары в России.

Явление, которое породило мем о «девятке» яиц, называют «сжимфляцией» (калька с английского «shrinkflation» – «сжатие» + «инфляция»). Так называют снижение количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропроционально малом снижении цены. Считается, что производители пытаются скрыть от покупателей рост цены на товар, уменьшая его объем.

В интервью Sobesednik.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев сказал, что он уже не первый год наблюдает «сжимфляцию» в России:

– Я замечал это по молоку и крупе еще до истории с девятью яйцами. Не килограммовые, а 900-граммовые упаковки крупы уже много лет присутствуют на рынке. Это украденный на Западе способ притупить бдительность покупателя. Из-за кислой экономической ситуации – доходы граждан фактически падают уже четыре с половиной года – этот способ стал использоваться чаще.

– Это потому что компании такие жадные или потому что бизнес вынужден реагировать на сложную экономическую ситуацию?

– Несправедливо называть компании жадными. Они просто нацелены на получение прибыли. Если бы они не были на это нацелены, то они бы разорились и мы перестали бы пользоваться их услугами.

Желание компании продать естественно для рыночной экономики. В розничной торговле российская экономика более-менее рыночная. Это не наше изобретение, это изобретение рыночной экономики.

Не первый раз экономика какой-нибудь страны находится в тяжелом положении. Во многих странах потребление граждан падало из-за сокращения доходов. Много десятилетий назад был придуман такой способ, но это отнюдь не самый страшный способ обмана. Ведь на пакетике, в котором 900 граммов крупы, не написано, что он весит килограмм. Иначе это был бы уже прямой обман. А здесь такой невинный «обман».

Кстати:

В 2017 году британское управление национальной статистики подсчитало, что «сжимфляции» подверглись свыше 2,5 тысячи товаров. Их стали продавать в «экономичной» упаковке. Некоторые производители объяснили уменьшение упаковок тем, что качество их товаров улучшилось. «Уменьшение рулона на несколько листов позволило нам осуществить многомиллионные инвестиции в улучшение потребительских свойств товара, без чего это было бы невозможно», – заявили в пресс-службе компании Andrex, производящей туалетную бумагу. А вот, например, производитель шоколада Toblerone снизил вес батончика, чтобы лакомство было доступно большинству покупателей.

– Этот невинный «обман» чем-то чреват?

– Он является следствием нехороших явлений, а не причиной. Я думаю, что при сокращении объема продаваемого товара цена непропорционально уменьшается. Хорошо бы, чтобы журналисты провели такое непростое расследование: прошли бы по многим-многим магазинам и посмотрели, девять яиц стоит 9/10 от [цены] десяти или больше. Я подозреваю, что чуть-чуть больше.

– Некоторые эксперты предлагают наказывать производителей за такие фокусы. Имеет ли это смысл?

– Это обычный способ переложить с больной головы на здоровую. Не они же виноваты, что доходы населения падают. Может быть, мы накажем кого-нибудь, кто не заботится о росте нашей экономики? Может, это будет более эффективно?

– В начале января произошел скачок цен на ряд товаров и услуг. Чего ждать дальше? Может, после скачка начнется стабилизация цен?

– Уменьшится скорость роста цен. Мы сейчас пережили шок из-за роста НДС. Через некоторое время этот эффект сгладится. Но цены будут расти, если не улучшится положение в экономике.

Если все будет развиваться так, как развивалось последние три-пять лет, то от роста НДС будет вторичный и третичный эффект. Из-за подорожания товаров и услуг уменьшится потребление, следовательно, некоторые производители вынуждены будут производить меньше, следовательно, они сократят некоторых своих сотрудников, отчего увеличится безработица. А это приведет к тому, что ситуация в экономике еще ухудшится: потребление и производство еще уменьшатся, будут сокращены еще рабочие... Будет вот такой затухающий, но довольно длинный хвост последствий. Я бы на месте больших начальников очень сильно встревожился. Мне кажется, что развитие событий становится опасным для них.

Павел Медведев // фото: Global Look Press

– Что нужно предпринять, чтобы не допустить того, о чем вы сейчас рассказали?

– Невозможно предпринять что-нибудь такое сегодня, издать какое-нибудь такое постановление, чтобы завтра стало лучше. Нужно серьезно перестроить всю систему экономических отношений в стране. К сожалению, 1% населения владеет 56% богатств страны. Так страна жить не может. А переделать это очень болезненно. Люди, владеющие этими богатствами и имеющие свою армию, не захотят делиться. Поэтому изменения должен начать кто-то очень решительный.

Я уж не говорю о том, что уже тысячу раз только ленивый не говорил: суды должны судить по закону, а не по телефону; полиция должна вставать со стула, когда к ней приходит гражданин и говорит (простите, это я из своего опыта), что его ребенку угрожают, потому что он вовремя не заплатил очередной взнос по кредиту, которого он не брал. Это все должно быть.

– Эти проблемы пострашнее, чем отсутствие десятого яйца.

– Конечно, это лишь далекое производное от вот этих страшных бед.

Еще одно мнение:

Председатель политического совета Партии Перемен Андрей Нечаев, который в 1992-1993 годах занимал пост министра экономики России, прокомментировал мем о «девятке» яиц и дал свой прогноз по ситуации в отечественной экономике:

– С тех пор как мы с товарищами 1 января 1992 года либерализовали цены (кроме регулируемых тарифов), каждый волен назначать свою цену товара. Другое дело, если людей вводят в заблуждение – оставляя ту же упаковку, но уменьшая количество продуктов. Это, конечно, нехорошо, это вольная или невольная дезинформация потребителя. Но в принципе тут ничего противозаконного нет. Надо разбираться в каждом конкретном случае, где таким образом повышается рентабельность продаж, а где это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить хотя бы безубыточность.

Скачок цен с начала года был абсолютно логичен. Он связан с повышением НДС. Как это часто бывает в конце года, были большие денежные выплаты – премии, «13-е зарплаты» и прочее. Это привело к скачкообразному росту спроса. Дальше ускорение роста цен будет не таким резким, но инфляция будет выше, чем она была в прошлом году. Потому что к этому добавились еще повышение акцизов и увеличение ряда тарифов. Правительство в значительной степени само разгоняет инфляцию, повышая налоги и регулируемые цены и тарифы, – сказал Нечаев Sobesednik.ru.