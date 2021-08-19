Вчера, в 23:12

Продажи "АвтоВАЗа" упали на треть по сравнению с августом 2020 года

Ранее завод уже останавливал производство из-за нехватки комплектующих

Фото: Global Look Press

Отечественный автопром снова сдает позиции, но в этот раз со ссылкой на мировой дефицит производства полупроводников.

Пресс-служба АвтоВАЗа отчиталась о падении продаж в августе 2021 года на 32,6% по сравнению с августом 2020 года. 

«АвтоВАЗ, как и многие автомобильные заводы по всему миру, испытывает нехватку поставок необходимых электронных компонентов. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры»

, – заявляет президент завода Николя Мор.

Нехватка комплектующих сказалась и на лидерах сбыта. Всего на продажу вышло 3 438 авто марки Niva Legend и Niva Trevel, 6 882 машин Lada Vesta и 5 007 Lada Granta. Именно на последней модели хуже всего сказался недостаток запчастей.

Всего за август текущего года АвтоВАЗ продал 19 428 легковушек и легких коммерческих авто.

Ранее сообщалось, что тольяттинский завод останавливал на неделю производство из-за нехватки электронных компонентов Bosсh.

Напомним, что Тольятти сильно зависим от работы автозавода, из-за чего и является моногородом. Из-за падения продаж АвтоВАЗа снижаются все экономические показатели города и населения в общем. В мае прошлого года руководство завода предлагало сотрудникам уволиться по соглашению за пять месячных зарплат.

Теги: #автоваз

Рубрика: Авто

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