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Работникам "АвтоВАЗа" в Тольятти предлагают уволиться за пять зарплат

Авто
15:46, 21 мая 2020

Global Look Press
Global Look Press

«АвтоВАЗ», являющийся градообразующим предприятием в городе Тольятти, начал так называемое «возобновление социальных программ». Об этом 21 мая пишет газета «Площадь свободы».

Пенсионерам, занятым на производстве, предлагают уволиться с выплатой семи средних заработных плат или завести именной пенсионный счет в конкретном негосударственном пенсионном фонде и получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере 6 тысяч рублей в течение пяти лет.

Всем остальным сотрудникам предлагают увольнение с выплатой пяти зарплат. Эта возможность у заводчан сохранится до 26 июня.

Работницам, которые находятся в отпуске по уходу за детьми младше трех лет, предлагают продлить его до достижения ребенком четырех лет.

Председатель независимого профсоюза «Единство» Анна Перова называет действия руководства «АвтоВАЗа» не иначе как скрытой оптимизацией. «Людям предлагают пять средних зарплат, но это не сильно большие деньги в сравнении с "золотыми парашютами" руководителей при увольнении. Если пенсионерам предлагают 360 тысяч рублей, из них 48 тысяч заберут как налоги. Останется немного и по 6 тысяч пенсия. Насчет добровольности могу сказать, что сейчас на людей особо не давят. Вот раньше да: мог вызвать начальник, поговорить по душам, настоять, на чем-то поймать человека», — говорит Анна Перова.

После «нерабочих дней» на заводе сошло с конвейера в два раза меньше автомобилей по сравнению с показателями прошлого года в тот же промежуток времени. При этом весь ряд автомобилей у завода в среднем подорожал на 1%. Часть производств работают по сокращенной неделе, а работники получают 2/3 от целой зарплаты. При этом, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле авторынок рухнул на 72%.

21 мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на поддержку отечественного автопрома будет выделено 25 миллиардов рублей, из которых 5 миллиардов пойдут на закупку автомобилей скорой медицинской помощи, пишет «РИА Новости».

Рубрика: Авто

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