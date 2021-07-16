"Один из трупов": На трассе в Москве засняли самокатчика, что обгонял авто на скорости 80 км/ч

В телеграм-сообществе «Москвач» один из пользователей жестоко пошутил по поводу ситуации: «Один из трупов». «Что за кретины придумывают новости? 80-110- абсолютно нормальная скорость для тех же дуль (дуалтронов). 60-80- крейсерская», – сокрушался другой знаток.

«Скутеристы с такой же скоростью ездят и по правилам (если есть права) и имеют на это право. Чем отличается мощный электросамокат от того же скутера?» – заметил пользователь Василий Рожков.

«Больше всего непонятны в этой ситуации действия оператора. Преследовать этого чувака, делая маневры, держа в одной руке руль, в другой яблофон и глядя в экран, чтобы контент вышел годный», – заметил другой житель рунета.