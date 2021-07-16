"Один из трупов": На трассе в Москве засняли самокатчика, что обгонял авто на скорости 80 км/ч
Скептики отметили, что скорость не критичная, а оператор, отвлекавшийся на съемку ролика, поступал гораздо опаснее
В столичных городских сообществах набирает популярность видео, в котором мужчина в шлеме на самокате соревнуется в скорости с четырехколесными участниками движения.
Автор видео заснял в том числе момент, когда попытался обогнать лихого пользователя индивидуального мобильного средства передвижения на скорости более 80 километров в час. Ему не удалось это сделать.
В телеграм-сообществе «Москвач» один из пользователей жестоко пошутил по поводу ситуации: «Один из трупов». «Что за кретины придумывают новости? 80-110- абсолютно нормальная скорость для тех же дуль (дуалтронов). 60-80- крейсерская», – сокрушался другой знаток.
«Скутеристы с такой же скоростью ездят и по правилам (если есть права) и имеют на это право. Чем отличается мощный электросамокат от того же скутера?» – заметил пользователь Василий Рожков.
«Больше всего непонятны в этой ситуации действия оператора. Преследовать этого чувака, делая маневры, держа в одной руке руль, в другой яблофон и глядя в экран, чтобы контент вышел годный», – заметил другой житель рунета.