"Техосмотр может подорожать в 6 раз": Асланян озвучил тревожную новость

Независимый автоэксперт Сергей Асланян прокомментировал заявление премьер-министра Михаила Мишустина о переносе введения нового порядка техосмотра с марта на октябрь 2021 года. Официально сообщается, что решение о переносе принято не столько из-за неготовности системы к работе по новым правилам, сколько из-за действующих пока в России пандемийных ограничений. Так ли это?

– Естественно, дело ни в каком не в коронавирусе и не в пандемии, – уверил Асланян в разговоре с Sobesednik.ru. – Я был одним из тех, кто говорил, что новый регламент прохождения техосмотров перенесут. И скажу больше: его и с осени, вероятно, перенесут дальше, раньше 2022 года он не состоится. Почему? Потому что позиция нашего правительства, как у прапорщика, который командой «Стой! Раз-два!» пытается остановить поезд.

Правительство написало бумагу о введении нового регламента. Но что за ней стоит? Ничего, кроме команды быстро сделать по всей стране новые пункты техосмотра стоимостью несколько миллионов рублей. Причем команда эта дана непонятно кому. Самим себе, похоже… Непонятно, за чей счет был запланирован банкет.

Сергей Асланян//фото: личный архив С.Асланяна

Ведь надо понимать, что техосмотр не имеет никакого отношения к безопасности – это на самом деле косвенный налог, как и ОСАГО. И стоит он 800 рублей.

За такие деньги бизнесу невыгодно строить новые пункты, потому что окупаемость будет очень долгой – на десятилетия. Правительство же в придачу заявило, что будет следить за такими пунктами и больше 12 машин в день на одной установке пропускать не даст.

Единственным выходом для правительства ускорить процесс, я вижу только удорожание стоимости техосмотра – до 3000-5000 рублей, – считает автоэксперт. – Но вы представляете, как это будет воспринято населением?! Ведь для многих это чуть ли не месячная зарплата.

Сергей Бегишев.