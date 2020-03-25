Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией

С июня техосмотр автомобилей будет проходить по новым правилам. Закон об этом Госдума приняла еще в прошлом году, но вступит он в силу лишь с 8 июня этого.

Как будет устроена процедура, корреспонденту Sobesednik.ru рассказал Вячеслав Лысаков, депутат ГД, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству, главв общественного движения автомобилистов «Свобода выбора».

– Закон, который вступит в силу летом, был написан Минэкономразвития. В Госдуму его внесло правительство. И поначалу там была видеофиксация. Но эта норма была исключена профильным комитетом Госдумы по транспорту и строительству: ни одно ведомство на себя не взяло функцию хранения массива данных, – говорит Лысаков. – А если бы стали обременять этим тех коммерческих собственников, которые являются операторами по проведению ТО, то всем понятно: у них на это денег не хватит. Поэтому в законе оставили только фотофиксацию.

Но по сути это абсолютная формальность: все эти камеры давно уже научились обходить. Закатывали машину на яму, открывали капот… Камера фиксировала машину, с номерами… Этого было достаточно, чтобы купить блатной талончик ТО, попросту имитируя процесс.

– Теперь за это полагается уголовное наказание. За проведение левых ТО, за внесение данных автомобиля в базу, если машина не прошла техосмотр…

– Да, и это правильно. Но, на мой взгляд, единственным правильным решением этой проблемы (которое не нашло отражения в законе) было бы техническое. И тогда не потребовалось бы вводить дополнительную угрозу уголовной или административной ответственности.

Это решение – специальное программное обеспечение. И оно уже есть на некоторых станциях техобслуживания, которые ввели это новшество добровольно. Идею программы выдвинула небольшая компания из Ижевска. У них есть допуски к различным базам данных. Они работают с банками, с МВД… Ничего особо сложного нет в том, чтобы написать программу, которая позволяла бы отследить, был ли подключен проверяемый автомобиль к различным средствам диагностики. И если машина не прошла хотя бы одну позицию, распечатать диагностическую карту попросту невозможно – программа не позволит это сделать.

Вот такой простой способ помог бы решить программу левых ТО. Правительство же пошло по другому пути…

– Но в новом законе есть и другие меры контроля: введение ограничения пропускной способности пункта прохождения ТО, внеплановые проверки силами ГИБДД, создание единого реестра наконец…

– Да, все это есть. И, на мой взгляд, все это вполне разумно. Но, знаете, в чем самый большой недостаток этого закона? Еще во время пятого, кажется, созыва Госдумы был внесен законопроект о ТО. В его первоначальном варианте уполномоченными проводить техосмотр организациями были прописаны саморегулируемые (СРО). Есть федеральный закон о СРО, по которому они несут коллективную ответственность (страховую, денежную и т.д.) за каждого своего недобросовестного члена. И поэтому в СРО обычно очень тщательно следят за репутацией.

Но ко второму чтению СРО вдруг исчезли, и откуда-то появилась идея отдать эту функцию страховщикам – РСА (Российский Союз Автостраховщиков. – Ред.). Так РСА получил функции оператора, который дает аккредитацию для проведения техосмотра. И оказалось, что стали нередкими случаи, когда компания, состоящая из директора и бухгалтера, писала заявку, перечисляя список оборудования, которое у них якобы есть, и получала от РСА разрешение на проведение ТО. И эти фирмочки начинали пачками выдавать диагностические карты и полисы ОСАГО… До сих пор еще в интернете можно найти объявления о том, что диагностическую карту вам даже на дом доставят.

Сегодня РСА заставляют физически проверять все эти фирмы: наличие у них необходимой аппаратуры и т.д.

На мой взгляд, коренной ошибкой было, во-первых, доверить страховщикам контроль за таким делом. А во-вторых, не исправить эту ошибку в новом законе. Зато теперь мы пытаемся всеми путями перекрыть левые продажи полисов.

Пока неизвестно, оздоровит ли новый закон рынок, но, думаю, тут все-таки надо не «мебель переставлять, а девочек менять».