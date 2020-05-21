Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль

Модернизация системы ЕАИСТО позволит исключить продажу диагностических карт.

В стране стартует масштабная модернизация системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Доработка системы, уверены специалисты, исключит возможность коррупции в сфере техосмотра и послужит снижению числа ДТП, вызванных плохим техническим состоянием автомобилей.

По данным ГИБДД МВД РФ, обнародованным в конце прошлого года, одной из частых причин аварий на российских дорогах остаётся эксплуатация технически неисправных транспортных средств. В период с января по ноябрь 2019 года было зарегистрировано 6112 таких аварий (4,14% от общего числа ДТП), в которых погибло 1015 человек, ранено 8924. Практически у всех водителей неисправных авто имелись страховые полисы ОСАГО, оформление которых невозможно без предъявления диагностической карты – документа, подтверждающего факт проведения технического осмотра автомобиля и признания его исправным.

При этом другая, неофициальная, статистика говорит о том, что 9 из 10 диагностических карт, предъявляемых водителями при покупке ОСАГО – «серые», по сути, липовые. Интернет пестрит объявлениями о продаже таких «техосмотров» по цене 1000-2000 руб., при этом автомобиль не нужно даже показывать: диагностическую карту присылают на e-mail. Самое удивительное, что документ при этом вносится в ЕАИСТО, то есть, занимаются такой торговлей лица, имеющие доступ к системе. Как правило, под это создается специальная фирма – якобы автосервис, – на которую и получается необходимая лицензия.

Чтобы разрушить этот порочный круг и сделать не актуальной работу таких «липовых» автосервисов, российские законодатели приняли изменения в федеральный закон № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств», который формально вступает в силу с 8 июня 2020 г., однако участникам процесса дан почти год на техническую подготовку. Ориентировочно с марта следующего года техосмотр автомобилей будет проводиться с обязательной видео- и фотофиксацией, а диагностические карты должны будут заверяться электронной подписью. Это те изменения, которые увидят в первую очередь сами автовладельцы.

За «кулисами» же этой реформы – масштабная модернизация самой системы ЕАИСТО. Её доработку уже начала группа компаний «Программный продукт», заключившая соответствующий контракт с МВД России, а если точнее, с Центром специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения (ЦСН БДД).

Во-первых, система должна быть адаптирована под прием, обработку, хранение и предоставление по запросу огромного массива фото- и видеоматериалов, подтверждающих прохождение процедуры техосмотра.

При этом внутренняя «цифровая кухня» техосмотра будет усовершенствована.Так, у каждого эксперта сервиса будет собственная электронная подпись, с помощью которой он будет не только входить в систему ЕАИСТО, но и подписывать этой подписью диагностическую карту, т.е. ответственность экспертов будет персонализирована. В системе появится функционал формирования диагностической карты в электронном виде с возможностью ее распечатки на бумажный носитель. А пользователи с соответствующими правами – сотрудники ГАИ-ГИБДД, представители страховых компаний и др. – получат доступ в подсистему «Конструктор отчетов», которая позволит им создавать регламентные и динамические отчеты по всем данным, формируемым ЕАИСТО. История технического «здоровья» автомобиля станет таким образом предельно прозрачной.

Особое внимание разработчики уделяют функционалу ЕАИСТО в части техосмотра общественного транспорта. За последние несколько лет на дорогах России произошло немало тяжелых и резонансных аварий с участием автобусов и «маршруток» – нередко из-за их плохого технического состояния. Техосмотр такого транспорта будет проводиться только на определённых станциях и обязательно в присутствии сотрудника ГИБДД, который сможет лично фиксировать результаты в системе ЕАИСТО.

Ужесточая правила прохождения техосмотра для пассажирского транспорта, власти, с другой стороны, смягчают требования к частным автомобилям. Проходить техосмотр теперь нужно будет после того, как машине исполнится четыре года (раньше – после трех лет со дня начла эксплуатации), делать это только раз в два года до достижения 10-летнего «возраста» (раньше – в период от трех до семи лет). Таким способом государство стремится сделать процедуру техосмотра менее «трудозатратной», но более честной. И совершенствование системы ЕАИСТО направлено на достижение той же цели.

Борис ЛУКАШЕВ.