Во время голосования по Конституции в столице не нужно будет платить за парковку

В день парада Победы 24 июня и в день голосования по правкам в Конституцию 1 июля стоянка в Москве будет бесплатной.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам», – написал Собянин в своем Twitter.

В Москве за парковку не нужно платить по воскресеньям. Исключение составляют наиболее загруженные улицы, на которых днем действует максимальный тариф 380 рублей в час. Во время государственных праздников автостоянка является бесплатной на всех без исключения улицах.