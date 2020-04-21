Водителям грузовиков разрешили ездить ночью по Москве без цифровых пропусков

Для проезда грузовых транспортных средств по столице с 22:00 до 6:00 не требуется получение электронного пропуска.

Соответствующая поправка содержится в указе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным и опубликованном на сайте столичной мэрии.

Отмечается, что грузовые автомобили уже имеются в базе данных. Водители, которые используют эти транспортные средства, не должны оформлять цифровые пропуска. «Мы отправили письмо в Федеральную таможенную службу для распространения информации среди перевозчиков», – рассказали в департаменте.

Напомним, с 15 апреля для передвижения по Москве на транспорте необходимо оформлять цифровой пропуск. С 22 апреля контроль за наличием цифровых пропусков будет автоматический.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по словам главы Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, пропуск не нужен для передвижения по столице пешеходов.