ГИБДД сообщила о тестировании камер, выявляющих использование телефонов за рулем

В столице могут начать применять видеокамеры, способные распознавать использование водителем мобильного телефона.

Об этом со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова пишет «Коммерсантъ».

«Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице», – сказал Быков.

Он уточнил, что о массовом применении системы речи пока не идет.

В настоящий момент тестируется ПО, работающее на основе нейросети. Тесты должны подтвердить действенность алгоритма по выявлению фактов использования телефонов автолюбителями.

Предполагается, что в случае фиксации нарушения штрафы будут присылать по почте. Отмечаетя, что если за рулем находился не собственник машины, он может обжаловать штраф и переписать его на водителя.