Депутат назвал дату старта обжалования штрафов ГИБДД на госуслугах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий обжаловать штрафы через портал Госуслуг.

О том, насколько это действительно упростит процедуру, Sobesednik.ru расспросил Вячеслава Лысакова, первого зампреда комитета ГД по госстроительтсву и законодательству и главу общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

– В Госдуме, как я знаю, было три законопроекта на эту тему: от ЛДПР, «Справедливой России» и от «Единой России». Выбрали от «ЕР». Чем он лучше?

– Все три законопроекта сильно не отличались. Проблема в том, что многие депутаты думают: достаточно внести законопроект – и на этом можно успокоиться. На самом же деле это только начало. Над ним надо работать – вести переписку с органами власти, согласовывать, прорабатывать детали…

Приведу пример. Некоторое время назад одна из фракций внесла законопроект об отмене простой доверенности (помните, у нас было такое требование ПДД – иметь простую доверенность на автомобиль, если машина не твоя). Мы были вынуждены отклонить эту поправку, хотя она и была совершенно справедливой.

Просто сначала нужно было убрать из ПДД это требование, а из КоАП – ответственность за его нарушение.

И вот я лично в течение года вел переписку с правительством на эту тему. Пришлось инициировать поручение Дмитрия Медведева о том, чтобы убрали из ПДД эту строчку.

Лишь после того, как ПДД были исправлены, я в свой законопроект об альтернативном наказании за первый выезд на встречку (штраф в 5 тыс руб) включил в том числе и отмену штрафа за отсутствие доверенности на управление автомобилем.

– Вот и сейчас со стороны «СР» были упреки, что автор нынешнего проекта Рафаэль Марданшин (зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству) просто переписал их проект…

– Я и ответил им с трибуны: «Будьте справедливы. Над проектом надо работать согласовывать, связываться с разными ведомствами и министерствами, писать письма… У Марданшина – наиболее проработанный проект из трех. Он согласован с Минсвязи и с правительством…

– Зачем нужны все эти согласования?

– Потому что мало принять закон (я уверен, что он быстро пройдет и второе, и третье чтение). Чтобы принцип электронного обжалования административных штрафов был реализован не только на бумаге, но и, скажем, в плане судебных решений, должна быть проведена огромная работа.

Возможность обжаловать в электронном виде постановления о штрафах зависит от наличия многих вещей. Это и согласование электронных баз данных, ГИБДД, портала госуслуг и т.д. Это и создание специального программного обеспечения. Это и согласование кучи технических, организационных параметров... То есть большая часть в реализации идеи упрощения электронного обжалования лежит на правительстве – на подзаконных актах.

– В Москве такая возможность обжаловать штрафы по интернету уже существует. Но что очно, что в электронном виде доказать невиновность очень сложно… Чем порадует автовладельцев новый закон?

– Количество выписанных штрафов в стране шагнуло за 120 млн. Это и результат большей выявляемости (стало больше камер), и того, что ежегодно на дорогах появляется не менее 2 млн новых автовладельцев… Учитывая, что количество штрафов перешагнуло такую огромную цифру, мне представляется крайне важным упростить систему обжалования. Ведь сейчас в отношениях между гражданином и государством мы дошли до абсурда.

Например, ко мне обратилась автовладелица из Московской области. Якобы было зафиксировано нарушение правил стоянки/остановки ее автомобиля. Но номер авто на фото, которое ей прислали, не соответствовал номеру ее машины. Да и модель была другая. А штраф пришел ей. Она обжаловала его в электронном виде в АМПП (Администратор Московского парковочного пространства. – Ред.). Ее заявление приняли и даже признали, что это не ее машина, штраф незаконен.

Но когда женщина через месяц позвонила им с просьбой письменно подтвердить для ГИБДД, что она не виновата, ей сказали: «Приезжайте к нам за ответом». То есть человек был вынужден ехать из Московской области в Москву за бумажкой о том, что он не верблюд.

Даже на этом примере понятно, что упрощать систему обжалования необходимо. Когда это станет возможно делать через портал госуслуг, не нужно будет ездить самому за подтверждающими документами. Важно будет только представить в электронном виде доказательства своей невиновности.

Мы примем этот законопроект, уверен, во время уже этой сессии. Но реально эта норма начнет работать, думаю, не раньше 2021-го – с учетом той технической, программной и организационной работы, которую предстоит провести.

– Вы с трибуны как-то неласково отозвались о соавторах Марданшина в этом законопроекте. С чем это было связано?

– О, это давняя болезнь Госдумы. Сейчас с этой практикой нам удалось покончить, но когда Рафаэль Марданшин представлял свой проект, она была еще в силе. Речь о том, что к нему в соавторы присоединилось 20-30 наших коллег.

Это было очень распространено в Госдуме – люди присоединялись к законопроектам, даже не зная, о чем идет речь. Вот я и напомнил об этом с трибуны.

Обидно, знаете ли, когда ты один (или коллектив в 30-40 человек) работаешь над законопроектом, а потом к нам вдруг присоединяются десятки «соавторов»… в Госдуме есть депутаты, которые внесли 30-40 законопроектов и работали над ними сами (или в небольшой группе). А есть новые парламентарии, которые являются соавторами 200-300 законопроектов, иногда даже, повторяю, не зная их названия. Для тех, кто не знаком с думской «кухней», согласитесь, выглядит солидно. На самом же деле – прямая профанация законотворчества. Но теперь эта лавочка закрыта.