Специалисты рассказали о случаях заражения индийской "черной плесенью" в России

Специалисты сообщили о случаях заражения пациентов с COVID-19 опасной «черной плесенью» в России, которая ранее широко распространилась в Индии, передают «Известия».

Редкий опасный грибок, который еще называют мукормикоз, поражает носоглотку, глаза и легкие человека. Как отмечают врачи, мукормикоз обычно развивается у больных COVID-19 на фоне сахарного диабета и больших доз препаратов из категории глюкокортикостероидов. Он проявляется в виде характерного черного струпа на пораженных участках ткани, особенно выраженного на коже в области носа. Без лечения грибок может привести к скоропостижной смерти зараженного, а при терапии спасти удается только половину пациентов.

Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция.

Как рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, угрозы массового мукормикоза в России нет, болезнь больше подходит для южных стран с высокой температурой и влажностью, а в наших широтах этот грибок остается редкостью.

Эксперты не исключают возможность новых случаев, однако не рассматривают возможность «завезенного» характера заболевания, потому что зараженные грибком находятся в тяжелом состоянии и от человека к человеку он не передается. Однако уточняется, что инфекция может развиться где угодно сама по себе.

Специалисты также подчеркнули, что проблему нельзя назвать индийской, так как заболевание встречается во всех странах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван назвал коронавирус «организмом, который хочет жить». Сейчас в Индии наблюдается резкий рост заболеваемости COVID-19: фиксируется по 300-400 тысяч инфицированных ежедневно. Общее число зараженных превысило 24 миллиона, умерли более 260 тысяч.