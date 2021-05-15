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Индийский экс-политик назвал коронавирус "существом, имеющим право на жизнь"

Политика
17:31, 15 мая 2021

Индийский экс-политик назвал коронавирус "существом, имеющим право на жизнь"
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил, что вирус SARS-CoV-2 — живой организм, который хочет жить. Об этом пишет индийское издание NBT.

По словам экс-чиновника, люди считают себя самыми умными и пытаются уничтожить COVID-19, поэтому он постоянно мутируети меняет форму. Раван добавил, что для борьбы с заболеванием человечеству надо научиться предсказывать поведение вируса.

Лидеры оппозиционных партий Индии считают заявление не только бессмысленным, но и «глупым». Вице-президент конгресса Уттаракханда Сурьякант Дхасмана назвал высказывание Равана вздором и обвинил его в потере самообладания.

Это уже не первое странное заявление экс-главы штата. Ранее он утверждал, что корова — единственное животное, которое выделяет кислород в качестве дыхания. 

В марте этого года политика отстранили от власти. Представитель партии Рават Аам Аадми Амарджит заявил, что он делает штат Уттаракханд посмешищем, а его высказывания отражают его ум. 

Сейчас в Индии наблюдается резкий рост заболеваемости: фиксируется по 300-400 тысяч заболевших ежедневно. Общее число инфицированных превысило 24 миллиона, умерли свыше 260 тысяч.

Теги: #коронавирус

Рубрика: Политика

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