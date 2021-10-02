43% покупателей iPhone 13 в России проживают в Москве и Московской области

Согласно данным бизнес-разработчика oneFactor, за первую неделю после старта продаж новой модели смартфона iPhone в сетях российских мобильных операторов зарегистрированы 93 тысячи устройств iPhone 13 разных модификаций. Об этом пишет РБК.

Показатели iPhone 12 за аналогичный промежуток прошлого года достигали 57 тысяч регистраций. У iPhone 11 насчитывалось 11 тысяч регистраций за тот же промежуток времени с недели выхода.

При этом чаще всего в использовании оказываются именно дорогостоящие модели Apple. На последнюю сейчас приходится почти половина всех используемых смартфонов этой марки.

На москвичей и жителей Подмосковья приходятся 43% всех купленных iPhone13 в России. В Петербурге проживают 10% обладателей новой модели смартфона от Apple.

Гендерный разрыв небольшой: мужчины составляют 47% владельцев обновленного гаджета, 53% – женщины.