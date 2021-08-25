Раскрыта особенность нового iPhone 13, разработанного специально для пандемии

Согласно источникам, Apple обновила функцию Face ID и смартфон можно будет разблокировать с маской и очками на лице. Об этом сообщает издание FrontPageTech.

Как выяснило издание, Apple тестирует новую версию биометрического сенсора Face ID. Обновленная версия устройства позволит узнавать пользователя даже в защитной маске и очках.

Как отмечается, для тестирования был создан специальный прототип устройства с наружным датчиком распознавания лица. Многие заметили, что на тестовом устройстве фронтальная камера была размещена слева, а не справа, как в iPhone 12. Не исключено, что такое расположение камеры будет сохранено и в финальной версии iPhone 13.

До этого, в связи с пандемией и жалобами людей, что телефон нельзя разблокировать в маске, Apple добавила такую возможность при помощи Apple Watch: сначала нужно разблокировать часы, потом поднести смартфон к лицу.

Согласно источникам, Apple также тестирует разблокировку с запотевшими очками, признавая еще одну распространенную проблему с ношением маски.

Источники издания не уверены, будет ли эта функция сразу доступна на iPhone 13, потому что тесты прошли недавно. Однако возможно, что эти нововведения появятся в будущем с обновлением программного обеспечения для пользователей iPhone 13.