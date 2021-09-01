Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что лично протестировал систему оплаты проезда в метро через технологию по распознаванию лиц Face Pay.

По словам чиновника, к настоящему моменту по Face Pay на четырех линиях метро проходят свыше 15 тысяч пассажиров-тестировщиков. «Звучит фантастично, а ведь ещё около 6 лет назад оплатить проезд банковской картой можно было лишь на одном турникете во всем метро», – приводит слова чиновника Telegram-канал Дептранса Москвы. Заммэра уточнил, что число оплат на турникетах картой или телефоном с 2017 года увеличилось в 213 раз.

Ликсутов сообщил, что сам зарегистрировался в системе, загрузив свое фото через приложение, и беспрепятственно прошел через Face Pay несколько десятков раз. Также он рассказал о проведенном нагрузочном тестировании, когда через Face Pay проходят в течение получаса без перерыва. «Мы видим, что система крайне удобная», – резюмировал заместитель столичного градоначальника, добавив, что сотрудники метрополитена теперь проходят на станции только с помощью этой технологии.

«Один из самых частых вопросов: можно ли пройти через турникет по чужой фотографии, Ответ – нет. Для этого работает технология Liveness, которая отличает обычное фото от лица живого человека», – отметил Ликсутов.

Он рассказал, что сейчас в мэрии рассматривается возможность сделать проход по Face Pay на время теста дешевле.

«Многие попросили нас сделать проход по Face Pay на время теста дешевле, чем стоит проезд при оплате банковской картой. Мэр поручил проработать этот вопрос, в ближайшее время дадим скидку для тестировщиков этого способа оплаты проезда», – заверил заммэра.