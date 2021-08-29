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Рогозин назвал отсутствие частных инвестиций главным тормозом развития космонавтики

Глава "Роскосмоса" пожаловался, что венчурный капитал обходит стороной российскую космонавтику. Это главная проблема её развития

Фото: Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не видит проблем для космической отрасли в том, что разработки ведутся под контролем военных. Это, по его мнению, частая практика, которая не мешает развитию космонавтики в России. Действительно важной помехой он назвал дефицит в этой сфере венчурных капиталов.

«У нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так — то же самое», — поясняет Рогозин разницу между развитием космонавтики в России и в США.

При этом участие силовых ведомств он считает нормой для обеих стран: «Компания Space X [Илона Маска] так же формировалась», — поясняет он, добавляя, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагон спонсировали их разработки, в которых также участвовали специалисты военно-космического ведомства. Такие же практики применяются и в «Роскосмосе», пояснил Рогозин «Газете.ру»: «У нас все частные компании в основном состоят из специалистов, перешедших из государственных организаций».

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