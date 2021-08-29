Рогозин назвал отсутствие частных инвестиций главным тормозом развития космонавтики
Глава "Роскосмоса" пожаловался, что венчурный капитал обходит стороной российскую космонавтику. Это главная проблема её развития
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин не видит проблем для космической отрасли в том, что разработки ведутся под контролем военных. Это, по его мнению, частая практика, которая не мешает развитию космонавтики в России. Действительно важной помехой он назвал дефицит в этой сфере венчурных капиталов.
«У нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так — то же самое», — поясняет Рогозин разницу между развитием космонавтики в России и в США.
При этом участие силовых ведомств он считает нормой для обеих стран: «Компания Space X [Илона Маска] так же формировалась», — поясняет он, добавляя, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Пентагон спонсировали их разработки, в которых также участвовали специалисты военно-космического ведомства. Такие же практики применяются и в «Роскосмосе», пояснил Рогозин «Газете.ру»: «У нас все частные компании в основном состоят из специалистов, перешедших из государственных организаций».
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