1,5 миллиона сканов паспортов граждан РФ от компании Oriflame оказались в Сети
Ранее такие же инциденты произошли в Казахстане и Грузии
Сканы документов россиян, похищенные при взломе серверов косметической компании Oriflame, оказались в Сети. Об этом пишет SecurityLab.ru.
Еще в начале августа неизвестные заявляли, что похитили у компании порядка 4 ТБ информации, находившейся на серверах.
В открытом доступе оказались 809 Гб файлов, порядка 1,5 миллиона сканов паспортов граждан РФ. Ранее подобные сливы происходили в Казахстане и Грузии.
Предполагается, что хакеры не смогли договориться о сумме выкупа с Oriflame и теперь злоумышленники отдельно сливают массивы данных в каждой стране.
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Рубрика: Технологии