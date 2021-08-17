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1,5 миллиона сканов паспортов граждан РФ от компании Oriflame оказались в Сети

Ранее такие же инциденты произошли в Казахстане и Грузии

Фото: скриншот

Сканы документов россиян, похищенные при взломе серверов косметической компании Oriflame, оказались в Сети. Об этом пишет SecurityLab.ru.

Еще в начале августа неизвестные заявляли, что похитили у компании порядка 4 ТБ информации, находившейся на серверах.

В открытом доступе оказались 809 Гб файлов, порядка 1,5 миллиона сканов паспортов граждан РФ. Ранее подобные сливы происходили в Казахстане и Грузии.

Предполагается, что хакеры не смогли договориться о сумме выкупа с Oriflame и теперь злоумышленники отдельно сливают массивы данных в каждой стране.

Теги: #Хакеры

Рубрика: Технологии

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