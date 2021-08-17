Марсоход "Чжужун" проехал километр по поверхности Марса

Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении сообщил, что за время визита марсохода «Чжужун» на Марс было собрано более 10 гигабайтов данных.

Во время исполнения миссии аппарат проехал километр по поверхности Марса. Марсоход обустроен георадаром, метеорологическими приборами, многоспектральными и панорамными камерами и магнитометром, передает «Интерфакс».

Аппарат прибыл на поверхность Красной планеты 15 мая, а 22 мая уже сошел с корабля. Его целью было – попробовать найти признаки жизни на планете, участки водяного дна, а также узнать, какая погода на Марсе.