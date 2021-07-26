Сегодня, в 10:23

Илон Маск рассказал, на что вдохновили его российские разработки

По словам главы SpaceX, он проводит много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей

Фото: Instagram elonmusk

Миллиардер, бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск признался, что вдохновлялся российским разработками для создания ракетного двигателя Raptor, который планирует использовать на космическом корабле Starship. 

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — это самое сложное. Это не самое сложное. Было уже много замечательных конструкций ракет. Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. – прим. ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», – цитирует Маска РИА Новости

По словам главы SpeceX, их двигатель Raptor имеет большее давление и полную газификацию компонентов горения, но это «относительно небольшие усовершенствования» в отношении того, что было ранее сделано российскими разработчиками. 

«Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше $1 тыс.», — добавил бизнесмен.

По его словам, снижение этого показателя может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Ранее Илон Маск рассказал, что планирует обеспечить к августу 2021 года спутниковым интернет-покрытием Starlink весь мир. Как заявил Маск, SpaceX готова потратить до $30 млрд на расширение сети спутникового интернета, которая уже насчитывает 70 тысяч пользователей в 12 странах. C помощью Starlink миллиардер собирается организовать глобальное интернет-покрытие везде, кроме южного и северного полюсов, за год он планирует привлечь 500 тысяч пользователей.

Теги: #Илон Маск

Рубрика: Технологии

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 2 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 1 день назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 6 дней назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 1 неделю назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Дом и дачка 2 часа назад

Эксперт рассказал россиянам, как улучшить сотовую связь на даче

Деньги 12 часов назад

Состояние сына Аркадия Ротенберга в пандемийный 2020 год выросло с $850 млн до $1,1 млрд

Деньги 1 день назад

В Щелково агрохимичат рейдеры

Дом и дачка 1 день назад

Андрей Туманов: Большой урожай на яблоне – к пустому следующему году

Дом и дачка 1 день назад

Андрей Туманов: Когда ветки яблонь ломаются от урожая... Чем помочь дереву?

Дом и дачка 2 дня назад

Андрей Туманов: Чем помочь яблоне, когда ветки ломаются от урожая

Технологии 5 дней назад

"Маленький шажок для человечества, огромный шаг для "Роскосмоса": в сети обсуждают запуск "Науки" к МКС

Деньги 5 дней назад

"А кто будет компенсировать издержки в случае ошибки?" В сети обсуждают право налоговиков блокировать счета бизнеса

Деньги 6 дней назад

Структура ЮКОСа отсудила у России $5 млрд. Это не основной иск по делу ЮКОСа

Дом и дачка 6 дней назад

7 популярных заблуждений дачников: развенчиваем самые устойчивые мифы

Деньги 6 дней назад

3,5 миллиона россиян остаются безработными

Деньги 6 дней назад

Создатели российских вакцин потратили на хомяков и обезьян 435 млн с начала года

Деньги 1 неделю назад

Россиян начали обманывать в мессенджерах под видом розыгрышей денежных призов

Дом и дачка 1 неделю назад

Как вырастить лучшую вишню в своем саду

Деньги 1 неделю назад

Банк России защитит россиян от необдуманных инвестиций и открытия брокерских счетов

Авто 1 неделю назад

"Один из трупов": На трассе в Москве засняли самокатчика, что обгонял авто на скорости 80 км/ч

Дом и дачка 1 неделю назад

Как на даче размножить удачный сорт

Технологии 1 неделю назад

В России приступили к созданию самолетов "судного дня"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика