Илон Маск рассказал, на что вдохновили его российские разработки

Миллиардер, бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск признался, что вдохновлялся российским разработками для создания ракетного двигателя Raptor, который планирует использовать на космическом корабле Starship.

«Я пытаюсь развеять заблуждение, что конструкция — это самое сложное. Это не самое сложное. Было уже много замечательных конструкций ракет. Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (Россия. – прим. ред.) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», – цитирует Маска РИА Новости.

По словам главы SpeceX, их двигатель Raptor имеет большее давление и полную газификацию компонентов горения, но это «относительно небольшие усовершенствования» в отношении того, что было ранее сделано российскими разработчиками.

«Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше $1 тыс.», — добавил бизнесмен.

По его словам, снижение этого показателя может сделать человечество цивилизацией, живущей на нескольких различных планетах.

Ранее Илон Маск рассказал, что планирует обеспечить к августу 2021 года спутниковым интернет-покрытием Starlink весь мир. Как заявил Маск, SpaceX готова потратить до $30 млрд на расширение сети спутникового интернета, которая уже насчитывает 70 тысяч пользователей в 12 странах. C помощью Starlink миллиардер собирается организовать глобальное интернет-покрытие везде, кроме южного и северного полюсов, за год он планирует привлечь 500 тысяч пользователей.