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Китай нанес очередной удар по индустрии майнинга криптовалюты в стране

Провинция Аньхой стала еще одним регионом, объявившем войну майнерам, это привело к снижению стоимости биткоина на 4,5%

Фото: Global Look Press

Китайская провинция Аньхой пообещала пресечь практику использования энергоемкого оборудования для майнинга биткоина и других криптовалют. Об этом пишет WEK.ru

В провинции планируют закрыть все проекты по добыче криптовалют в течение следующих трех лет из-за нехватки электроэнергии. Они также планируют накладывать ограничения на новые проекты, требующие большого количества энергии.

Как отмечается, такое решение властей привело к снижению стоимости биткоина на 4,5%. 

Ранее китайское правительство приняло ряд запретительных мер в отношении криптовалюты. В частности, Народный банк КНР запретил местным компаниям и платежным системам участвовать в сделках с криптовалютой. Кроме того, в середине июня одна из крупнейших китайских провинций Сычуань полностью запретила майнинг криптовалют.

В начале июня власти КНР сообщили о том, что стабильные китайско-британские отношения могут помочь гарантировать свободную и справедливую торговлю и способствовать восстановлению мировой экономики. По словам премьер-министра Китая, КНР будет продолжать открывать свою экономику для всего мира и одинаково относиться ко всем субъектам рынка, включая иностранные компании. 

Он добавил, что КНР готова углублять связи с третьими странами по борьбе с коронавирусом и делиться результатами своих исследований по лечению новых штаммов. Он также выразил надежду, что Великобритания обеспечит справедливую и недискриминационную бизнес-среду для китайских компаний.

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