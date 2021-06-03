Эксперт Big Data: После слова "бомба" не включается прослушка телефона

Эксперт в области работы с «большими данными» Артур Хачуян в интервью «Росбалту» заверил, что не существует каких-либо кодовых слов, после которых включается прослушка телефонного разговора:

«Все разговоры о том, что, если сказать: «Путин. Бомба. Революция», начнется запись, — полный бред»

При этом Хачуян признался, что не видит ничего плохого в том, чтобы государство собирало данные о гражданах для безопасности. Но все зависит от людей в государстве, которые в итоге начинают злоупотреблять в доступе к подобным системам.

«Огромное количество исследователей в области безопасности покупали видеозаписи московской системы видеонаблюдения, по 5-15 тысяч рублей брали у мобильных операторов распечатки звонков, сведения о геоперемещениях, о переписке. Вот это проблема, и с ней у нас бороться не хотят»

, — сетует специалист.

Артур Хачуян уверен, что качественную систему хранений данных делать не станут и в итоге вся информация будет доступна в Сети.

При этом сама технология, по словам эксперта «нейтральна»:

«Если государству нужно будет кого-то изжить со свету, оно это сделает. Неважно, с помощью системы распознавания лиц или старый добрый кокаин подбросят. Да, с помощью технологий это можно сделать быстро, массово. Но важны именно управленческие решения, которые государство принимает»

Законодательство в России и Европе о сборе данных примерно одинаковое, считает специалист, но вместе с тем добавляет: «Главное отличие европейского законодательства от нашего ФЗ-152 в том, что у нас защищаются данные, в Европе — права людей».