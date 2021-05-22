YouTube с 1 июня будет ставить рекламу во все видео и изменит правила отчислений

YouTube С 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе, независимо от того, участвует ли пользователь в партнерской программе. Об этом видеохостинг сообщил на своем сайте.

С 1 июня 2021 года, согласно обновлённым условиям пользования, видеохостинг вводит новые условия и правила, по одному из которых будет вставлять рекламу даже в те видео, которые не подключены к партнерской программе YouTube.

«Вы предоставляете YouTube право монетизировать Ваш Контент в Сервисе, в том числе показывать внутри Контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Настоящее Соглашение не дает Вам права получать какие-либо выплаты», – сказано в новых правилах.

С 1 июня 2021 года любые платежи от YouTube авторам контента, живущим за пределами США, в том числе доходы от функции «Спонсорство», суперчата и участия в Партнерской программе, будут считаться роялти и с них будут взиматься налоги согласно американскому законодательству.

Для уплаты налогов авторам потребуется предоставить данные об ИНН, наименовании юридического лица и названии канала. В случае непредставления указанных сведений до 31 мая хостинг может удерживать до 24% доходов от просмотров.

В США данные правила действуют с ноября 2020 года.