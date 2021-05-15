ФАС и операторы связи разработают меры по борьбе со спамом

Механизмы борьбы со спам-звонками, разрабатываемые Федеральной антимонопольной службой (ФАС) совместно с операторами связи, находятся в стадии готовности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Речь идёт о нарушениях, связанных с противодействием незаконному распространению голосовой рекламы абонентам сотовой связи», — говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве рассказали, что абоненты всё чаще сталкиваются с получением рекламы, поступающей на телефоны с помощью «роботизированных звонков», раздражающих пользователей.

ФАС отмечает, что за 2020 год было рассмотрено 16 тысяч заявлений о нарушении рекламного законодательства, три тысячи из которых пришлись на спам-звонки.

«Ведомство видит необходимость в ответных мерах. В целях защиты абонентов от получения нежелательной информации, распространяемой с нарушением требований законодательства», — подчеркивается в сообщении. В ФАС заверили, что специальные технические решения и аналитические алгоритмы, которые позволят ограничить возможность таких звонков с согласия самих абонентов, находятся в высокой стадии готовности.

В заседании рабочей группы Федеральной антимонопольной службы и операторов сотовой связи, на котором рассматривался данный вопрос, приняли участие представители крупнейших операторов связи в России: МТС, «Т2 мобайл», «Ростелеком», «Мегафон» и «ВымпелКом».