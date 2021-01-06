Где-то ехидно смеётся Эрдоган: как в Украине отреагировали на российскую САУ "Коалиция-СВ"

Российское Минобороны ранее сообщило, что уже в 2021 году Таманская мотострелковая дивизия ЗВО будет впервые вооружена 18 единицами межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». Эту новость подхватили и некоторые украинские СМИ, а их читатели принялись высмеивать российское вооружение, называя его «легкой мишенью для дронов». Судя по всему, эхо успешного применения турецких дронов в карабахской войне до сих пор не дает покоя критикам, не упускающим возможность высказаться относительно российских образцов вооружений.

Впрочем, «Коалиция-СВ» в войне в Карабахе участия не принимала. В российском оборонном ведомстве отмечают, что эта 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка основана на платформе танка Т-90 и создана для поражения любых наземных целей противника на расстоянии до 70 километров. Более того, данная САУ отличается высокой скоростью стрельбы (свыше 10 выстрелов в минуту), имеет автоматизированную систему наведения и выбора цели. Впрочем, на украинских пользователей Сети эти аргументы не подействовали, а потому они в основном оставляют насмешливые комментарии.

«Просто мишень для дронов» «Где-то, прочитав эту новость, ехидно засмеялся некто Эрдоган» «Потом окажется, что стреляет ближе, а потом вообще взорвется. Как всегда» «Шапкозакидательство до добра никогда не доводило. Это толстый намек на то, что эта штука скоро может оказаться в Крыму и на Донбассе проездом. Поэтому уже сейчас нужно прорабатывать контрмеры»

«Неважно, что с ней будет и как оно работает, важно что это создано для войны со странами третьего мира. Для Китая и США это просто мишень», – пишут шутники.

Справедливости ради, стоит отметить, что среди комментирующих нашлись и те, кто взывает к здравому смыслу, а также пытается напомнить соотечественникам, что их насмешки неуместны хотя бы на фоне полностью разрушенной ракетной программы ВСУ, а также в целом неудовлетворительного состояния армии страны, которая вынуждена пользоваться преимущественно устаревшими образцами военной техники и оружия.

«А Зеленский уничтожил всю ракетную программу Украины» «Ничего страшного – у нас "Богдана" есть. В единственном экземпляре»

«У Украины самая сильная армия в Европе. Петя сказал. Так что не боимся. Закидаем российскую бронетехнику камнями», – пишут они.