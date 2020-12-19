Российский корабль "Орел" полетит на Луну 15 декабря 2023 года

Дмитрий Рогозин огласил дату испытательного запуска нового космического корабля «Орел». Об этом пишет «РИА Новости».

Рогозин со своей делегацией посетил предприятие «Полет», на котором в 2023 году начнется серийное производство ракет «Ангара». Именно на этих ракетах в беспилотном режиме бует производиться запуск, хотя изначально предполагалось запустить «Русь-М» с космодрома Восточный, закрытый в 2011-м. Позже местом запуска объявили космодром Байконур, а ракету в 2019-м поменяли на «Ангару».

Разработка проекта полета на Луну ведется с 2009 года. Пилотируемый полет к Международной космической станции намечен на 2025 год.