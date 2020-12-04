За нелегальный запуск дрона граждан будут штрафовать на сумму до 50 тысяч

Министерство юстиции издало приказ о праве и порядке уничтожения дронов над режимными объектами, в том числе учреждениями ФСИН. Разработка этих норм началась еще в декабре прошлого года по указу президента, пишет «Парламентская газета».

Ответственность за пресечение полетов спецсредств над учреждениями ФСИН распространили на начальников учреждения, его замов, дежурных помощников и руководителей территориальных органов ФСИН.

Пояснялось, что дроны начали использовать для транспортировки на зону нелегальных посылок для осужденных.

Сотрудники силовых ведомств смогут сбивать механизмы над аэропортами, вокзалами и электростанциями, где они могут нести угрозу инфраструктуре.

Также в КоАП появилась статья об ответственности за нелегальный запуск беспилотного воздушного судна. Для физлиц предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч.