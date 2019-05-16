Битвы в небесах: "дроны-убийцы" против "дронов-митингующих"?

Российские производители, которые порой не в силах изобрести не то что смартфон, а какую-нибудь простую и понятную вещь вроде утюга, стиральной машины или хотя бы пылесоса, продолжают зато радовать силовиков всевозможными средствами борьбы с недовольным населением. В прошлом году концерн «Калашников» грозную представил автотехнику для разгона митингов. А теперь Научно-производственное объединение Специальных материалов (НПО СМ) представляет дрона-парализатора.

Насколько мы поняли по описанию, это такое электронное злобное насекомое весом около килограмма, которому в качестве жала приладили дистанционный электрошокер. А в дополнение к нему — светодиодное или лазерное ослепляющее устройство, которое вызывает у человека временную потерю зрения. Как уверяет добрый производитель, без вредных последствий для здоровья. Даже не представляете, как хочется показать это устройство какому-нибудь Дарту Вейдеру и посмотреть на его реакцию. Как заявил советник гендиректора НПО СМ Юрий Кленов, с помощью этой маленькой вредоносной штуковины «террорист, преступник или противник может быть нейтрализован даже в укрытии или через оконную форточку». Вопрос о возможности сбивания вундервафли шваброй или ловли ее в сачок, видимо, даже не обсуждался.

Но, кстати, о сбивании дронов. Думский единоросс, председатель комитета по безопасности Василий Пушкарев сообщил, что на днях повторно внесет законопроект, позволяющий сбивать беспилотники во время массовых мероприятий. Он его уже вносил, но правительство документ завернуло — с рекомендациями уточнить полномочия дроносбивательных органов.

Сшибать, как вы понимаете, можно будет не все беспилотники, а только те, что самовольно запустили граждане для съемки событий. Таким образом, в случае принятия законопроекта любой митинг грозит сопровождаться увлекательными воздушными боями. Что будет тому сбивателю, который уронит дрон (а это штука увесистая, даже если и не большая) на голову ничего не подозревающему участнику митинга, законопроект не уточняет.

Вот, кстати, детище НПО СМ с этой задачей должно блестяще справиться, если вместо шокера к нему прикрутить какую-нибудь дроносшибалку. Но и без нее оно сможет без проблем разделываться с воздушными шарами, которые, как мы знаем, с недавних пор тоже приравнены к дронам. По крайней мере на митингах.