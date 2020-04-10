Калужский чиновник раскритиковал Zoom после сообщений о порно во время урока

Ученикам пятого класса одной из калужских школ пришлось во время дистанционного урока посмотреть фильм для взрослых.

Сообщение об инциденте разместила в местной социальной сети мама одного из учащихся, пишет «Российская газета». По ее словам, посреди занятия началась трансляция видеоролика содержания 18+. Женщина обратилась за помощью к министру цифрового развития региона Дмитрию Разумовскому.

Комментируя произошедшее, чиновник указал на то, что приложение для видеоконференций Zoom, которое часто используется для проведения дистанционных уроков в школах, крайне простое и удобное, однако вместе с тем «не самое безопасное решение».

Министр приложил инструкцию по изменению настроек в сервисе, которые помогут избежать таких ситуаций, а также рекомендовал сделать конференцию защищенной и не указывать личные данные детей. Кроме того, Разумовский дал ссылки на альтернативные сервисы, которые школы могут использовать с меньшим риском.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что от использования приложения отказались SpaceX и NASA. Отмечается, что американские спецслужбы рекомендовали воздержаться от проведения конфиденциальных встреч в Zoom после двух случаев стороннего подключения к видеозанятиям в американских школах.