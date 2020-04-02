SpaceX и NASA отказались от Zoom в целях обеспечения национальной безопасности

Глава SpaceX Илон Маск запретил сотрудникам компании пользоваться приложением для проведения онлайн-встреч Zoom.

«Мы понимаем, что многие из вас пользуются этим инструментом для проведения конференций и подготовки рабочих встреч. Будьте добры, пользуйтесь отныне электронной почтой, сервисом смс-сообщений или телефонами в качестве альтернативного средства связи», – цитирует Reuters сообщение Маска, направленное 28 марта более шести тысячам работников корпорации. В письме указываетcя, что использование сервиса грозит утечкой секретной информации, важной для национальной безопасности государства.

Сотрудникам Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), с которым SpaceX ведет активное сотрудничество, также запрещено пользоваться Zoom, отмечает агентство со ссылкой на официального представителя ведомства Стефани Ширхольц.

Приложение не предусматривает сквозное шифрование данных, что позволяет разработчику наблюдать за частными видеоконференциями и делает возможным стороннее подключение. ФБР рекомендовало пользователям воздержаться от проведения конфиденциальных встреч в Zoom, указав на два случая такого подключения к видеозанятиям в американских школах.

Во вторник, 31 марта, стало известно, что в суд Сан-Хосе, где базируется Zoom Video Communications Inc., поступил иск по обвинению компании в незаконной передаче персональных данных.