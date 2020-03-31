Житель Калифорнии подал иск против Zoom за разглашение личной информации

В отношении сервиса видеоконференций Zoom подан первый иск по обвинению в незаконной передаче персональных данных.

Иск поступил в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния), пишет «Коммерсантъ». Заявитель указывает на то, что сервис собирает сведения о пользователях во время установки или запуска приложения и передает их, в частности, Facebook. При этом участников конференций не предупреждают о том, что их персональные данные становятся доступными для третьих сторон.

По мнению истца, Zoom нарушает закон штата о защите конфиденциальности потребителей. Мужчина требует оштрафовать компанию и компенсировать ущерб.

Платформа Zoom в настоящий момент крайне востребована в связи с распространением COVID-19. Приложение устанавливают ежедневно несколько миллионов человек, хотя еще в январе число скачиваний не превышало 56 тысяч в сутки. Акции компании выросли за три месяца с $70 до $150 за штуку, рыночная капитализация Zoom увеличилась до $42 млрд. Основатель и гендиректор компании Эрик Юань, владеющий ее 20-процентной долей, стал одним из богатейших людей мира – его состояние с начала года выросло примерно на $4 млрд, достигнув почти $8 млрд.