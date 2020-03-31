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31 марта, вторник

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[19:30]Порядка трехсот мигрантов выгнали из аэропорта Домодедово
[19:15]Бариатрические операции помогут не допустить диабет
[18:12]Стволовые клетки эффективно лечат коронавирусную инфекцию
[18:04]Нарушителей режима самоизоляции в Москве предлагают штрафовать на четыре тысячи
[17:52]В Москве возник дефицит волонтеров, помогающих пенсионерам во время карантина
[17:37]В Москве всех арестованных будут доставлять в один СИЗО
[17:05]На строительство новых инфекционных центров выделили 50 млрд
[17:02]Житель Калифорнии подал иск против Zoom за разглашение личной информации
[16:31]Врачи строящегося в Новой Москве медцентра будут получать до 450 тысяч в месяц
[16:15]Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом
[16:09]Российский газ с учетом таможенной пошлины сравнялся в ценах с европейским
[15:13]Сдача собаки в аренду для выхода из дома может стать причиной для разбирательства
[15:04]СК ведет проверку по высказыванию представителя РПЦ о "бесплатных проститутках"
[13:57]Обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты перенесли на 2021 год
[13:28]Магазины добавляют в ассортимент гречку и мыло, чтобы продолжить работу
[13:06]Госдума приняла закон, согласно которому нарушающим карантин грозит до семи лет
[12:13]В 24 регионах России зарегистрированы 500 новых случаев заражения COVID-19
[11:59]Треть врачей уверены, что россияне займутся самолечением из-за роста цен
[11:51]Аэроэкспрессы будут курсировать раз в час из-за сокращения авиаперевозок
[11:23]В Новосибирске при аварии на трамвайной остановке погиб журналист ВГТРК
[10:50]"СР" заявила о переходе с политической работы на помощь врачам и волонтерам
[10:15]Вступительные экзамены в вузы перенесут на 2-4 недели
[09:48]Мужчина умер при взрыве в жилом доме под Красноярском
[09:00]Россия и Китай спешат на помощь Соединенным Штатам. Главное к утру 31 марта
[08:04]Рэпер Гуф натравил свою собаку на соседскую во время стрима в Instagram

30 марта, понедельник

[19:20]После пересадки почек симптомы анемии смягчаются
[18:44]Ученые выявили связь между отказом от прививки БЦЖ и уязвимостью перед COVID-19
[18:31]Оперштаб сообщил о продлении самоизоляции до 14 апреля, но позднее удалил запись
[18:14]Карантин после эпидемии коронавируса отменять не стоит
[17:37]Депутаты призвали отменить весенний призыв в армию. Он начнется 1 апреля
[17:15]В Москве сообщили о новой жертве коронавируса, в Коврове умер 49-летний с COVID
[16:43]Заммэра Благовещенска, вернувшись из Таиланда, вручил подарки ветерану
[16:25]Правозащитники сообщили об ухудшении ситуации с домашним насилием из-за COVID-19
[16:08]В Москве оценили идею супермаркетов ввести часы посещения только для пенсионеров
[15:54]Новый пост президента факультета мировой политики МГУ занял Леонид Слуцкий
[15:37]В Петербурге зафиксирован второй случай смерти больного COVID-19
[15:26]Жириновский во время карантина намерен бороться с "лишним весом" россиян
[14:56]Далай-лама призвал помогать "уязвимым слоям населения" во время пандемии
[14:49]В Петербурге завели дело о взятках суммой в 10 млн против начальника отдела СИЗО

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Житель Калифорнии подал иск против Zoom за разглашение личной информации

Технологии
17:02, 31 марта 2020

В отношении сервиса видеоконференций Zoom подан первый иск по обвинению в незаконной передаче персональных данных.

Иск поступил в федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния), пишет «Коммерсантъ». Заявитель указывает на то, что сервис собирает сведения о пользователях во время установки или запуска приложения и передает их, в частности, Facebook. При этом участников конференций не предупреждают о том, что их персональные данные становятся доступными для третьих сторон. 

По мнению истца, Zoom нарушает закон штата о защите конфиденциальности потребителей. Мужчина требует оштрафовать компанию и компенсировать ущерб.

Платформа Zoom в настоящий момент крайне востребована в связи с распространением COVID-19. Приложение устанавливают ежедневно несколько миллионов человек, хотя еще в январе число скачиваний не превышало 56 тысяч в сутки. Акции компании выросли за три месяца с $70 до $150 за штуку, рыночная капитализация Zoom увеличилась до $42 млрд. Основатель и гендиректор компании Эрик Юань, владеющий ее 20-процентной долей, стал одним из богатейших людей мира – его состояние с начала года выросло примерно на $4 млрд, достигнув почти $8 млрд.

Рубрика: Технологии

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Житель Калифорнии подал иск против Zoom за разглашение личной информации

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