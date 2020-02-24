В Москве могут внедрить систему видеораспознавания лиц по татуировкам

МВД до конца 2021 года планирует ввести в действие Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ).

Об этом рассказал гендиректор участвующего в разработке проекта Русского биометрического общества Данила Николаев, передает РБК.

Информацию подтвердил советник главы МВД Владимир Овчинский. Он отметил, что ФИСБУ планируется внедрять в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве.

Проект предусматривает, что искусственный интеллект с помощью городских видеокамер сможет опознавать человека не только по лицу, но и по голосу, радужной оболочке глаза, а также татуировкам на открытых участках тела и, возможно, походке.

По данным информированного источника издания, первоначально на разработку технологии в МВД попросили несколько миллиардов рублей, объяснив объем затрат тем, что интеллектуальные права на систему и применяемые алгоритмы перейдут государству.

Напомним, в октябре 2019 года москвичка Алена Попова обратилась в суд с требованием признать незаконным использование системы распознавания лиц городскими камерами видеонаблюдения. По ее мнению, это является вмешательством в личную жизнь граждан и нарушает закон «О персональных данных». Суд отклонил иск, указав на то, что в «Едином центре хранения данных» не содержатся персональные биометрические данные о каждом гражданине, а личность человека устанавливают правоохранительные органы. В январе Попова вновь обратилась в суд, предложив запретить распознавание лиц на общественных акциях. Следующее слушание по этому делу назначено на 3 марта.

Осенью этого года должно завершиться внедрение системы с функцией распознавания лиц в Московском метрополитене. Власти города объясняют важность меры необходимостью обеспечивать безопасность населения и выявлять людей, находящихся в розыске.