Twitter оштрафован на 4 млн за невыполнение требований по локализации данных

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ локализовать данные пользователей на территории России.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение мирового суда Таганского района Москвы, Twitter признан виновным в правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 13.11 КоАП РФ («Невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»). Сервису назнечено наказание в виде штрафа в 4 млн рублей.

Ранее, 31 января, Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Facebook и Twitter. Ведомство указывало на то, что соцсети своевременно не выполнили требования о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных на территории РФ, что предусмотрено частью 5 статьи 18 закона «О персональных данных».

В 2019 году РКН заводил аналогичное дело против соцсетей, однако тогда общая суммая штрафа для них составила всего 12 тысяч рублей.