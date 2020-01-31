Facebook и Twitter грозят штрафы до 6 млн за отказ перенести данные россиян в РФ

РКН завел новое дело на Facebook и Twitter за отказ перенести базы данных российских пользователей на территорию РФ.

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что за данное нарушение соцсетям может грозить штраф от одного миллиона до шести миллионов рублей.

Решение о наказании для Facebook и Twitter вынесет суд. В течение трех дней Роскомнадзор обещает передать ему соответствующий протокол.

Напомним, что в 2019 году РКН уже возбуждал аналогичное дело против данных соцсетей, однако тогда общая суммая штрафа для них составила всего 12 тысяч рублей. После этого штрафы за подобные нарушения были увеличены в разы.