Операторы попросили продлить тестирование "суверенного рунета" из-за сбоев

Операторы связи отчитались о технических неполадках при тестировании оборудования в рамках «суверенного рунета».

Напомним, что с 1 ноября 2019 года в России вступил в силу так называемый закон о «суверенном рунете», который позволяет российским властям контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.

Однако первые участники тестирования систем для фильтрации трафика (DPI, Deep Packet Inspection) на Урале отчитались Минкомсвязи о сбоях, возникающих при использовании оборудования. Письма, направленные операторами связи («Ростелекомом», МТС, «МегаФоном», «ВымпелКомом», «Т2 РТК Холдингом», «ЭР-Телеком Холдингом», «Транстелекомом» и «Екатеринбург-2000») заместителю министра цифрового развития Олегу Иванову, оказались в распоряжении РБК.

В них, в частности, сообщается, что при тестировании «суверенного рунета» в Миассе, Челябинске и Тюмени падала скорость интернет-трафика, а в Магнитогорске — снижался уровень сигнала. Кроме того, технический директор ТТК Вадим Кондратов указал, что при установке оборудования в Челябинске «был зафиксирован инцидент», который привел к прерыванию оказания услуг связи для абонентов оператора в городе.

При этом операторы отмечают, что принимаемые ими меры все равно не позволяют заблокировать мессенджер Telegram, поскольку он использует прокси-серверы с собственным криптографическим протоколом передачи зашифрованного сигнала.

Представитель «ВымпелКома» в своем обращении к ведомству просит продолжить испытания, поскольку считает что пилотный проект на Урале не позволяет оценить реальные возможности технических средств при работе с большими объемами трафика.