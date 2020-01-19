Amazon разрабатывает терминалы с оплатой по отпечатку ладони

Amazon находится на начальной стадии разработки терминалов, которые смогли бы принимать оплату по скану ладони владельца дебетовой или кредитной карты, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в компании.

Компания обратилась к системе безналичных платежей Visa за помощью в тестировании новой системы. Также идут переговоры с MasterCard и банками JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial, которые обдумывают предложение Amazon.

В тестовом режиме компания планирует установить терминалы в общепитах и на предприятиях, где сотрудникам приходится выполнять монотонную работу.

Ранее стало известно, что владелец Amazon Джефф Безос уступил звание богатейшего человека планеты по версии Forbes гендиректору компании Louis Vuitton-Moet Hennessy Бернару Арно.