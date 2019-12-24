"Ростех" намерен экспортировать технологии 5G в африканские страны

Из «дорожной карты» по внедрению «Ростехом» российских технологических решений для сетей 5G следует, что на это уйдет почти 170 миллиардов рублей, а само оборудование будет поставляться не только отечественным операторам связи, но и за рубеж, в том числе в Африку, для чего, по мнению эксперта, потребуются дополнительные компенсации от правительства.

«Дорожная карта» «Мобильные сети связи пятого поколения» рассчитана на период до 2024 года. Для её реализации, как сообщает «КоммерсантЪ», потребуется 98,1 миллиарда рублей бюджетных средств, а также 71 миллиард рублей внешних инвестиций. Документ направлен на согласование в Минкомсвязь, «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ.

Руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций КПМГ в России и СНГ Еркожа Акылбек уверен, что в числе основных покупателей российских технологий 5G будут именно страны СНГ, среди которых Казахстан, Узбекистан и Беларусь.

При этом работать на африканских или иных рынках, где присутствуют и другие поставщики, «Ростех» сможет лишь при условии дотаций от правительства, считает старший вице-президент ZTE Russia Тигран Погосян. Издание отмечает, что экспорт в африканские страны уже обговорен и подписаны соответствующие рамочные соглашения.

«Комплексных решений, которые предлагают глобальные вендоры 5G, у России, к сожалению, нет, и вряд ли они появятся в перспективе двух-трех лет», — полагает руководитель департамента беспроводных технологий J`son & Partners Consulting Виталий Солонин, отмечая, что, по его мнению, для экспорта будут предоставляться лишь нишевые решения.