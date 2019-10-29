Дмитрий Быков: День африканского единства

Впервые за 11 лет Московская мэрия не согласовала «Русский марш» – шествие националистов 4 ноября, в День народного единства.

Я не большой сторонник национализма в любом виде – русского, еврейского, украинского или какого хотите, – но сам по себе симптом красноречив: российская власть всегда согласовывала это шествие, а националисты в свою очередь чаще всего поддерживали Путина, особенно после «русской весны» 2014 года. Бытовала даже фраза от имени критиков справа: «Мы критикуем его не за то, что он слишком Путин, а за то, что он недостаточно Путин». Имелось в виду, что он недостаточно авторитарен и вертикален. Теперь, стало быть, и «Русский марш» представляется для властей опасным, и вместо шествия националистов предлагается согласовать «Правый марш» (чем это лучше – непонятно).

С одной стороны, это симптом замечательный – потому что он говорит о начале аутоиммунных процессов: власть пожирает уже тех, кто особенно активно поддерживал ее во дни «покоренья Крыма». Видимо, подтверждается давний тезис о том, что опасны для путинистов люди с любыми убеждениями, а неопасны и желательны только проплаченные сторонники. С другой – загонять националистов в подполье куда опасней, чем запрещать легальную политическую оппозицию типа Навального. Уровень агрессии тут принципиально иной.

Легко понять мэрию и ее кремлевских кураторов, которые уже и куста боятся – «московское дело» об этом свидетельствует наглядней некуда, – но не могут же они не просчитывать последствия? Или им – предположим такую фантастическую хитрость – больше нравится сдать власть обозленным националистам, среди которых есть и откровенные нацисты? Это план изящный, но, увы, совершенно неосуществимый: погромщиков нигде не любят.

Правда, организаторы марша – комитет «Нация и свобода» – намерены оспаривать решение мэрии в суде. Но результаты его предсказуемы – если мэрия и меняет правила, то обычно в сторону ужесточения. Кажется, сам Бог заботится о символизме российской истории: «Русский марш» – это когда маршировать запрещено, а День народного единства вполне может стать днем запрета и потасовок. Беда не в том, что это слишком наглядно, противозаконно, опасно и т.д. Беда в том, что все это предсказуемо и скучно. Любопытно было бы провести 4 ноября День африканского единства – вдруг разрешат? Это теперь, кажется, в тренде.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №41-2019 под заголовком «День африканского единства».