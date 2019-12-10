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К исполнению "закона Яровой" привлечены около 10 предприятий ОПК

Технологии
14:26, 10 декабря 2019

Российские операторы связи потратили 10 млрд рублей на покупку российского оборудования для исполнения «закона Яровой».

Об этом со ссылкой на директора радиоэлектронного комплекса «Ростеха» Сергея Сахненко сообщает «Интерфакс».

Речь идет о вступившем в силу в июле 2018 года «пакете законов Яровой», согласно которому операторы связи и интернет-компании обязаны хранить текстовую и голосовую информацию, а также изображения, видео и прочие электронные сообщения клиентов на протяжении шести месяцев. В мае 2019 года вице-премьер Юрий Борисов высказывал сожаление в связи с тем, что операторы приобретают оборудование для хранения данных, в частности, в КНР, а корпорация «Ростех» между тем не может выйти на внутренний рынок.

По словам Сахненко, сейчас локализация превысила 70%. Он рассказал, что в процесс вовлечено около 10 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. «Мы шаг за шагом локализуем узлы и различные модули этой системы хранения данных», – рассказал он.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что операторы связи попросили законодательно ограничить использование персональных данных их абонентов подрядчиками, которые занимались установкой оборудования, необходимого для реализации требований закона о суверенном интернете.

Теги: "Пакет Яровой"

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