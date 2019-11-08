"Яндекс", Сбербанк, МТС и Mail.ru Group объединятся в альянсе по развитию ИИ

Ведущие технологические компании России создадут альянс для развития искусственного интеллекта, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на конференции «AI Journey 2019», передает ТАСС.

Кроме Сбербанка в качестве основателей организации выступят «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС, которые, как выразился Греф, «взяли на себя лидерство в организации развития этой темы в стране как одной из самых главных для будущего нашей страны, промышленности и всех отраслей».

«Консорциум является открытым, и мы приглашаем все компании в него, от больших до маленьких», — продолжает глава Сбербанка.

Соглашение о создании альянса, по информации «Ведомостей», будет подписано 9 ноября. Курировать развитие ИИ будет Минэкономразвития, а от Правительства партнером выступит вице-премьер Максим Акимов, ответственный за нацпроект «Цифровая экономика».

«Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных проектов для подготовки кадрового резерва», — приводит газета слова президента МТС Алексея Корня.