WEF может выработать "правила дорожного движения" для современных технологий

Президент Всемирного экономического форума (WEF) Бёрге Бренде считает целью мероприятия выработку «правил дорожного движения» в области ИИ, интернета вещей и других современных технологий, оценив нынешнее состояние их регулирования как «Дикий Запад».

«В случае с новыми технологиями это можно сделать только на глобальном уровне — если каждый будет внедрять свои нормы, то регулирование будет неэффективным», — передает слова эксперта «КоммерсантЪ».

В ходе самой конференции больше всего беспокойства у специалистов вызывает увеличение роли компаний, которые аккумулируют большие массивы данных, так как современные алгоритмы уже сейчас позволяют с помощью машинного анализа выстраивать стратегии, вызывающие привыкание у потребителей и допускающие манипулирование.

«Нам также важно удостовериться, что технологии работают на пользу человечества, а не используются для получения краткосрочных прибылей», — отмечает Бренде.

Специалисты полагают, что ответственность крупных игроков может создание специального кодекса, который бы декларировал приоритет интересов пользователей, при этом вопрос о форме ответственности за его неисполнение они оставляют открытым.

Также на конференции была поднята проблема возможного дефицита рабочих мест при роботизации экономических процессов, однако Лора Тисон из Haas School of Business в Беркли внесла ясность в этот вопрос, заявив: «Рабочих мест будет достаточно, нам не грозит технологическая безработица, более актуальный вопрос — это качество этих мест и что будет представлять собой "место со средним уровнем дохода", именно такие вакансии раньше были драйвером развивающихся экономик».

Президент WEF отдельно отметил успехи РФ в технологическом развитии, в частности «трансформацию», которую «прошел Сбербанк». По его словам, «Россия сильна в математике и науке», а также его «приятно удивило», как развита в стране поддержка стартапов. Однако он указал на недостатки в вопросе привлечения венчурных капиталов, которые позволяют «реализовывать потенциально интересные идеи».

Ранее Sobesednik.ru сообщал о покупке Сбербанком 20% голосов в компании Mail.ru Group, которая, как отмечает старший аналитик по банковскому сектору инвестиционной компании АТОН Михаил Ганелин, обладает «большим объемом данных». При этом директор сервиса верификации и идентификации IDX Светлана Белова высказалась, что эта сделака «скорее политическая, чем бизнесовая», а «прорыва [Сбербанка] в области big data» она не ожидает в том числе и из-за того, что для обработки банком данных пользователей Mail.ru понадобится отдельное согласие.

Присутствовавшая на форуме в Дубае российская делегация, в которую вошел в том числе глава Минэкономразвития Максим Орешкин, в свою очередь, выдвинула инициативу о создании рейтинга готовности стран и компаний к внедрению ИИ.

Также обсуждается возможность создания центра WEF по технологиям четвертой промышленной революции в Москве.