Сбербанк выкупит акции Mail.ru, поверив в потенциал сотрудничества

Сбербанк сообщил о подписании необязывающего соглашения с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании «МФ Технологии», передают «Ведомости».

При этом «МФ Технологии» владеют 11,5 миллиона акций Mail.ru класса А, что закрепляет за ними 58,9% голосов. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg сообщал о намерении компании выкупить 20% голосов Mail.ru на сумму около 170 миллионов долларов.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев заявил, что они «видят большой потенциал в сотрудничестве и рассчитывают на продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком», передает РБК.

В заявлении Сбербанка между тем говорится о вере в потенциал их совместной платформы сервисов в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и других направлений.