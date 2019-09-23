В РКН пообещали "подорвать пиратский корабль" Telegram в течение года

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о разработке новой системы для блокировки Telegram в течение года.

Об этом руководитель ведомства объявил на форуме «Вся Россия», пояснив, что РКН в течение уже полутора лет не может полностью заблокировать мессенджер Telegram на территории страны из-за сложнейших механизмов обхода блокировок, а также благодаря профессионализму программистов приложения, которые постоянно меняют его конфигурацию.

Однако Жаров предупредил, что сейчас Роскомнадзор работает над созданием новой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, которая будет учитывать не только IP-протокол.

«Это будет борьба снаряда и брони... Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — приводит слова руководителя ведомства РИА «Новости».

Напомним, Роскомнадзор пытается заблокировать мессенджер Telegram из-за его отказа предоставить ФСБ ключи шифрования с апреля 2018 года. Однако приложение все еще доступно даже тем российским пользователям, которые не используют VPN-сервисы. На минувшей неделе спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков заявил, что пользуется разными мессенджерами, но предпочтение отдает Telegram.