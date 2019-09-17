Спецпредставитель Путина по цифровому развитию предпочитает Telegram

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день не существует абсолютно безопасного с точки зрения защиты информации мессенджера.

«Пока мы не сделали квантовый мессенджер, абсолютно безопасных средств связи не существует. Если мы поймем физическую возможность такого, конечно, сделаем. Но пока это еще слишком долгая история», — заявил Песков в комментарии «РИА Новости». Сам он отметил, что пользуется как WhatsApp, так и Telegram, но предпочтение отдает последнему.

Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не советовал высшим должностным лицам использовать WhatsApp из-за низкого уровня шифрования.

Напомним, мессенджер Telegram заблокирован на территории России по решению суда. В феврале адвокаты добились рассмотрения дела о блокировке мессенджера в ЕСПЧ.