Самолетам Superjet 100 могут придумать русское название

Глава Ростеха Сергей Чемезов допускает, что самолеты Superjet 100 будут подвергнуты ребрендингу.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — передает слова Чемезова РБК.

Глава госкорпорации отметил, что в России сегодня хорошо ведется военное авиастроительство, но каждый гражданский самолет по-прежнему убыточен. Это касается и лайнеров Superjet 100. Говоря о претензиях авиакомпаний к судну этой марки, Чемезов утверждает, что «детские болезни» аппарата сейчас отрабатываются и со временем пройдут. Но для продолжения работы необходим спрос.

Ранее от использования лайнеров Superjet 100 отказались все иностранные компании.