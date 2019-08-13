Кибермошенники начали запрашивать ID устройств у своих жертв

«Российская газета» сообщила о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники обращаются к жертве как сотрудники банка, обеспокоенные тем, что со счета клиента была произведена попытка списания средств из другого региона.

При этом мошенники не запрашивают конфиденциальные данные вроде пинкода, но уточняют, какой операционной системой пользуется человек: Android или iOS. Для того, чтобы якобы отключить доступ сторонних пользователей к счетам, они просят жертву сообщить ID устройства, чтобы они могли получить доступ к дистанционному управлению. Это получается сделать благодаря приложению TeamViewer, которое позволяет подключиться постороннему человеку к гаджету и совершить любую операцию.

Отмечается, что доказать попытку взлома в этой ситуации будет практически невозможно, поскольку человек самостоятельно предоставляет доступ к устройству, называя его ID.